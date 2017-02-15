Список мест, где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости

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  • 15 февраля 2017, 15:44
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 13 по 26 февраля.

Места: Гомель (18486)

Метки: Авто (3911), Область (3843)

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Yavid 15-02 - :

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