В Гомеле автобус сбил женщину на переходе

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  • 15 февраля 2017, 12:59
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В Гомеле автобус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БелТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 14 февраля примерно в 21.20 в районе остановки «Микрорайон Кленковский». На перекрестке водитель автобуса, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не пропустил 42-летнюю гомельчанку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, и сбил ее.

Женщина с ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

Места: Гомель (18486)

Метки: Авто (3911), Происшествия (10072)

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Yavid 15-02 - :

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