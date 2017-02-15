Фоторепортаж: как охотятся на волков в Чернобыльской зоне (18+, слабонервным и впечатлительным лучше избежать просмотра)

Белорусский охотник Владимир Кривенчик, как только выпадает снег, начинает устанавливать капканы на волков.





Они из женой живут на крае зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.





Зона отчуждения — эта 2 600 квадратных километров земли на белорусско-украинской границе, которая была загрязненная ядерной катастрофой в 1986 году.





Восстановленная волчья популяция в зоне создает угрозу для окружающих животных, потому местные фермы платят таким охотником, как Кривенчик, по 150 белорусских рублей за каждого убитого волка.





Мех продают отдельно.





Эти деньги составляют примерно три четверти месячного заработка Кривенчика, который работает охранником зернохранилища, но он не любит охотиться круглый год.







«Летом я ощущаю себя плохо, когда убиваю волка, и и мех их очень плохой», — говорит он.





Каждое утро зимой Кривенчик проверяет свои ловушки и перемещает их, когда они пустые.





Когда волк попал в ловушку, он убивает его и берет домой, чтобы снять шкуру.





На охоту ходят по несколько человек.





Ни одна часть животного не выбрасывается: сердце и другие органы продаются для использования в традиционной медицине.





Количество волков в белорусской части Чернобыльской зоны почти в семь раз выше, чем на незагрязненных территориях в других частях региона, сообщает исследование, опубликованное в ученом журнале Current Biology в 2015 году.





Согласно официальным данным, в 2016 году было убито около 1700 волков.