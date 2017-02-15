Фотофакт: в Гомельском районе столкнулись Seat Alhambra и Mercedes C-180

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  • 15 февраля 2017, 10:39
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14 февраля недалеко от деревни Медвежий Лог Гомельского района столкнулись Seat Alhambra и Mercedes. Один из водителей оказался зажат в автомобиле, сообщили в МЧС.

К приезду спасателей пассажиры Mercedes выбрались из машины, а вот водителю понадобилась помощь — он оказался зажат в салоне авто. Работники МЧС деброкировали пострадавшего водителя, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «сочетанная травма, черепно-мозговая травма, открытый перелом обеих ног».

Водитель Seat Alhambra не пострадал.

Метки: Авто (3911), Область (3843), Происшествия (10072)

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Yavid 15-02 - :

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