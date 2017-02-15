Фотофакт: в Гомельском районе столкнулись Seat Alhambra и Mercedes C-180

14 февраля недалеко от деревни Медвежий Лог Гомельского района столкнулись Seat Alhambra и Mercedes. Один из водителей оказался зажат в автомобиле, сообщили в МЧС.

К приезду спасателей пассажиры Mercedes выбрались из машины, а вот водителю понадобилась помощь — он оказался зажат в салоне авто. Работники МЧС деброкировали пострадавшего водителя, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «сочетанная травма, черепно-мозговая травма, открытый перелом обеих ног».

Водитель Seat Alhambra не пострадал.







