Очевидцы сообщают о ДТП с участием патрульного автомобиля и Volkswagen Sharan в Гомеле 14 февраля на перекрестке улицы Федюнинского и ул. Советской, рядом с Гидроавтоматикой и недалеко от ГАИ. В VW, как выяснилось, находились три человека, в том числе, ребенок.
Участницей ДТП оказалась Жанна Лашкевич, она рассказала Abw.by некоторые обстоятельства ДТП, хотя признается, что ей очень болит голова:
«Мы ехали в Volkswagen Sharan (я с сыном и внучкой), остановились на красный сигнал светофора и вдруг неожиданно хлопок мне по голове, немного в глазах потемнело, потом отпустило и спустя несколько секунд мой сын говорит, что в нас въехала машина ГАИ. Было все очень быстро и неожиданно.
В патрульной машине было пятеро молодых инспекторов ГАИ. Никто сразу скорую не вызвал (вроде бы пытались, но не вызвали) и даже не извинились. Я три раза повторяла, что у меня болит голова. Спустя час скорую вызвал инспектор, который приехал на место ДТП для составления протокола и опрашивал нас. У меня очень разболелась голова и шея.
Мне поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (костно-затылочной части)", механическая травма. Врачи хотели положить в больницу, но я от госпитализации отказалась, хочу быть дома. Завтра к хирургу, дадут больничный.
К ДТП привело, я считаю, скорость, спешка и молодая горячая кровь юных инспекторов ГАИ».
В результате ДТП патрульный автомобиль ГАИ серьезно разбит, в отличие от VW Sharan.
Фото — Артур Лашкевич, Ксюша Рабкесова
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В Гомеле патрульный автомобиль ГАИ въехал в VW Sharan. Участница ДТП: «Остановились на красный, вдруг хлопок и в глазах потемнело»