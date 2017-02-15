ПВХ-окна всего за 1 рубль в день! Время приятных предложений в Гомеле

Бывает, нужно приобрести какую-то вещь, а бюджет не «вытягивает» покупку. Желания, предпочтения, обстоятельства совпадают, но сумма в кошельке убеждает в обратном. В такие моменты возникает мысль о рассрочке.

С помощью рассрочки можно обновить мебель в доме, приобрести желаемую бытовую технику и многое из того, что позволить себе не всегда получается. Лучше обустроить свой быт и наслаждаться комфортом, понемногу внося оплату, чем откладывать решение на неопределенный срок. Останавливает только необходимость переплачивать, а иногда это до 30% от стоимости услуги или товара.

Другое дело беспроцентная РАССРОЧКА — она экономит деньги и не позволяет выбросить их на ветер. Длительный период рассрочки способствует уменьшению суммы ежемесячных выплат, что особенно важно в условиях финансового дискомфорта. Соблазнительно! Можно решиться на многое, например, затеять долгожданный ремонт в доме или заменить в рассрочку надоевшие старые окна!

Окна уже давно текут и сквозят? Кто-то ждет с моря погоды, не решаясь отдать последние сбережения, многие «ужав пояс», ищут варианты «подешевле». А тем временем вопрос замены окон в Гомеле можно легко решить даже в условиях экономической нестабильности, без финансовых потерь и экономии на качестве продукта!

Что общего между поездкой в городской маршрутке и покупкой окна?

Возьмем для примера окно размером 1300*1400 на кухню. Закажем его в рассрочку на год. Обратимся к условиям рассрочки 0% компании Окнаград. Вместе с подоконником, отливом, монтажом окно обойдется вам всего 1 рубль в день. Как поездка в маршрутке в одну сторону!





Средний чек покупки в продуктовом магазине для семьи из 4 человек в 20 раз больше! Так что стоимость нового теплого окна в рассрочку выглядит очень скромно на фоне обычных ежедневных трат. Даже если в семье у кого-то одного нестабильный доход, нагрузка на бюджет не критична. Сделав заказ в начале месяца, вы можете без волнений отложить на время свой первый платеж, так как внести его можно до 20 числа следующего месяца (до50 дней со дня заключения договора).

Оцениваем достоинства предложения

У современной оконной системы, предлагаемой клиентам компании «Окнаград», есть масса возможностей и преимуществ, а это:

Немецкое качество теплой профильной системы Salamander. Германия — страна, где все создается для людей!

Высокофункциональная фурнитура австрийского производства MACO. Десятки лет безупречной службы окон, гарантия производителя на 50 000 циклов.

безупречной службы окон, гарантия производителя на 50 000 циклов. Стабильность работы конструкции благодаря отлаженным технологиям производства и многоступенчатому контролю качества исполнения заказа.

Надежная гарантия республиканского производителя «Окнаград» — 5 лет.

Линейка профильных систем позволяет использовать все возможные на рынке типы остекления, и представлена «трехкамеркой», а также более массивными вариантами 5-камерных профилей, которые рекомендуются для утепления квартир, частных домов и коттеджей.





Популярный для остекления профиль окна ПВХ в Гомеле с оптимальным сочетанием цена-качество:

→ 5 функциональных камер в раме и створке — улучшенные показатели по сохранению тепла.

→ Монтажная ширина 73 мм — возможность выбора стеклопакета с максимальной шириной остекления до 43 мм.

→ Глубокая посадка стеклопакета — значительное снижение «мостика холода» через дистанционную рамку стеклопакета.

Оконные профильные системы Salamander изготовлены по уникальной экологически безопасной технологии без применения свинца. Каждая оконная конструкция внутри укрепляется металлическим армированием, дающим высокую стабильность на долгие годы работы изделий. Поверхность ПВХ-профиля упрочнена, устойчива к неблагоприятным погодным факторам и загрязнениям, что значительно облегчает жизнь хозяйке.

Внешний вид и дизайн пластиковых профилей отличается: может быть с плавными или четкими линиями контуров, а также с глянцевой или полуглянцевой поверхностью. Важным дополнением являются теплые пластиковые откосы из сэндвич-панели — это не только украшение, но и утепление оконного блока.

Новые окна — новый уровень заботы о качестве вашей жизни

Заказать сейчас окна в рассрочку 0% в компании «Окнаград» — рациональное решение, позволяющее закрыть несколько вопросов одновременно. Самый главный — вместо старых деревянных рам у вас стоят новые герметичные ПВХ-системы, которые с первых минут сохраняют тепло в доме, радуют глаз современным дизайном, да еще и снижают расходы на обогрев жилья!

Тема звучит остро, особенно для жителей коттеджей и частных домов. Известно, что до конца 2018 года владельцам жилья придется оплачивать коммунальные услуги в размере 100% от стоимости. Февраль — время задуматься и об утеплении квартир перед отключением отопления: в межсезонье в доме будет холодно.

Второй вопрос — это то, что купить окна в Гомеле можно уже сейчас, и это не грозит вам финансовыми потрясениями. Вы уже наслаждаетесь комфортом, а оплачиваете постепенно!

Плюсы удобной рассрочки 0% на год:

Предоплата не обязательна — вопрос с продуваниями вы решаете даже при наличии финансовых сложностей.

— вопрос с продуваниями вы решаете даже при наличии финансовых сложностей. Оформление скидки — размер зависит от комфортной для вас суммы предоплаты (по желанию).

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, которая не позволяет выбросить деньги на ветер. Длительный период рассрочки — способствует уменьшению размера ежемесячных платежей, тем самым снижает нагрузку на кошелек.

— способствует уменьшению размера ежемесячных платежей, тем самым снижает нагрузку на кошелек. Финансовая подушка безопасности — оплата первого платежа может откладываться на срок до 50 дней.

Обращаясь в компанию «Окнаград», вы получаете:

→ Своевременное выполнение заказа — благодаря системе отлаженных поставок и постоянному сотрудничеству с проверенными партнерами.

→ Индивидуальное решение вопроса остекления для квартир, частных домов, коттеджей.

→ Профессиональное выполнение работ и консультации на всех этапах — с момента вашего первого звонка ваш заказ в руках опытных специалистов.

→ Профессиональная установка с применением специальных монтажных лент.

→ Сервисное обслуживание в послегарантийный период.

Февраль и март готовят нам череду приятных праздников. Новые современные окна способны создать праздничную атмосферу в доме — подарите тепло, заботу и уют своим близким и любимым. Сейчас с выгодной рассрочкой компании «Окнаград» сделать это намного проще!

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О компании



Республиканская компания-производитель «Окнаград» 14 лет успешно работает на рынке светопрозрачных конструкций Беларуси. Сегодня 37 443 покупателя стали клиентами «Окнаград», многие обращаются повторно и рекомендуют услуги своим знакомым. Филиалы компании осуществляют сервис в 76 городах страны, в том числе и в Гомеле.