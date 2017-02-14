В Гомеле задержали парня, который испортил краской чужой автомобиль

10 февраля в Любенском микрорайоне на улице 60 лет СССР хулиганы разрисовали краской автомобиль марки «Сааб». 29-летний владелец авто обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Советского РОВД вышли на 18-летнего гомельчанина, который проживает недалеко от места происшествия. Молодой человек уже дает признательные показания, сообщил официальный представить УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. Рассматривается несколько версий произошедшего, одна из которых — личные неприязненные отношения.









В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 339 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.



