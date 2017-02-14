В Гомеле разыскивают мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления

ОВД администрации Центрального района г. Гомеля по подозрению в совершении тяжкого преступления устанавливается личность мужчины.

Его приметы: мужчина европейской внешности, на вид 50-60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку черного (темно-серого) цвета до пояса, черные брюки из плотной ткани, на голове была одета кепка черного цвета с козырьком. В момент совершения преступления был в очках для зрения.





В случае получения какой-либо информации о личности указанного мужчины просим незамедлительно сообщить об этом в ОДС ОВД администрации Центрального района г. Гомеля по тел. +375 29 608 96 02, либо по тел. 102.