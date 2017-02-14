«Самая сильная угроза Беларуси исходит от нашей же власти»: эксклюзивное интервью Татьяны Короткевич

Сегодня политик, экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич посетила Гомель, чтобы своими глазами увидеть резонансный судебный процесс о, так называемом, «тунеядском декрете». Пользуясь случаем, «Сильные новости» пообщались с Татьяной об актуальных политических и общественных явлениях в жизни нашей страны.

Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний процесс. Как вы оцениваете эффективность юридических методов в подобных ситуациях?

— Это первый подобный судебный процесс в истории Беларуси. Я специально приехала поддержать Александра Степановича и показать другим людям, что надо бороться за свои права и за отмену «Декрета № 3». Я считаю, что люди должны сопротивляться этому «Декрету» любыми законными методами: судиться, писать жалобы в Министерство налогов и сборов. «Говори правду» даже предлагает писать письма президенту о том, что этот «сбор» несправедлив, противоречит Конституции и усугубляет и без того тяжелое положение белорусов.

Первое впечатление от суда у меня следующее: президент говорил, что цель «Декрета» — подстегнуть людей, которые ведут асоциальный образ жизни, исправиться. Но очевидно, что страдают от него простые белорусские семьи. Александр Степанович вырастил дочь, которая работает, у него самого 28 лет трудового стажа. Он внес свою лепту в развитие государства и заслуживает пособия в тяжелой жизненной ситуации, а не этого унизительного налога.

Таких примеров тысячи: когда мамы, которые воспитывают детей инвалидов, должны оплатить этот сбор; когда люди, которые не могут найти достойную работу по специальности, должны заплатить налог. В субботу мы были в деревне Ведрич, Речицкого района, здесь, на Гомельщине, и там в каждый дом пришло по три письма из МНС. При этом люди говорят «дайте нам работу и мы будем работать». Власть ничего не предлагает этим людям.

Как вы считаете, если суд завершиться в пользу МНС — будет ли это не зря?

— Нам надо думать о том, чтобы быть услышанными. Показывать, что нас много — тех, кто недоволен этим «Декретом». И в этом смысле подобные суды имеют ключевое значение.

Если говорить отвлеченно, то такие процессы имеют аккумулятивный эффект, когда пройдены все этапы судебной системы. Сегодня на суде звучало, что сами части «Декрета» не согласованны и противоречивы. И единственным решением власти в этом случае должна быть его отмена.

Что касается людей, то на данный момент только один процент заплатил этот налог. Возможно некоторые платят, рассчитывая, что от них отстанут. Это заблуждение. А многим просто нечем платить.

На ваш взгляд, есть ли смысл в так называемых «маршах нетунеядцев», которые готовятся в стране?

Мирный протест конечно должен быть и возмущение в обществе есть, но люди хотят услышать от политиков не призывы к акциям, а реальную помощь в решении их проблем. К тому же существуют политические риски. Например, если людей выйдет не достаточно много, то это позволит властям продолжать говорить, что недовольных «Декретом» мало, незначительный процент населения.

В ходе предвыборных кампаний вы много ездили по стране и общались с людьми. После выборов вы продолжаете общаться с гражданами в разных регионах Беларуси. Как изменились настроения белорусов за это время?

— Для людей важна внутренняя повестка перемен. Белорусы не смотрят на Запад или Восток, а ждут решения проблем в стране.

После президентских выборов произошла так называемая политическая либерализация. Люди перестали бояться участвовать в политике. После выборов в Палату представителей в парламенте появились два демократических депутата. Но, к сожалению в стране не происходит ярких экономических реформ. Изменения в экономике — улиточные. Люди готовы к большему.

Особенно тяжелая ситуация в регионах — упадок, сокращение рабочих мест. Во время поездок в ходе президентской кампании бросалась в глаза женская безработица, в результате встреч во время парламентской кампании стала заметна безработица тотальная.



Татьяна Короткевич на судебном заседании в Гомеле



Какие проблемы требуют, на ваш взгляд, наиболее экстренных решений?

— Нужны экономические реформы. Людям нужны перспективы и социальная защита. Нужно раскрепощать деловую среду. Но сейчас все проблемы, на мой взгляд, требуют долгосрочных решений.

В последнее время усилилась пропаганда в российских СМИ в отношении Беларуси. Это происходит на фоне ухудшения отношений между нашими странами. Как вы считаете, насколько реальна угроза со стороны РФ?

— Угроза, безусловно, есть. Но самая сильная угроза Беларуси исходит от нашей же власти, которая выбирает политику неуважения к собственным гражданам. Примером тому служит тот же «Декрет № 3». Из-за этого многие люди здесь ждут, когда придет Россия и решит их проблемы. Это первое.

Второе. С одной стороны люди поддерживают дружеские отношения с Россией, но с другой стороны независимость Беларуси для них тоже важна. Но кризис бездействия белорусских властей будет продолжаться — позиция этих людей может измениться.

Так же стоит отметить, что, несмотря на перемены в отношениях наших стран, Россия остается для Беларуси главным партнером.

Что касается каких-то политических ток-шоу или программ, которые выходили на российском телевидении, то Россия всегда прислушивалась к официальному Минску, к официальной версии событий. Переход на уровень публичных дискуссий, в моем понимании, это переход к партнерским отношениям.

Да, там возможны провокации. Например, Россия обвиняет нас в националистических настроениях, но мы независимое государство и имеем на них право. Я бы сказала, что нам надо выучить урок и не замалчивать, а остро реагировать на такие выпады.

Я уверена, что нам нужно думать про свою внутреннюю политику и надеяться на себя, а не на помощь Запада или Востока.

В завершении поделитесь своими ближайшими политическими планами

— Продолжать свою активность и расширять круг своих сторонников. Наш главный план — мы должны защитить людей от последствий кризиса. Мы продолжим это делать и будем готовиться к местным выборам в 2017 году.