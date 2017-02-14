Фотофакт: в Гомеле столкнулись троллейбус и микроавтобус

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 14 февраля 2017, 14:34
  • 3915
  • 0




Сегодня на проспекте Ленина произошла авария с участием микроавтобуса и троллейбуса № 16.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото — Инга Масина

Места: Гомель (18477)

Метки: Происшествия (10067), Авто (3904)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах





Самое читаемое