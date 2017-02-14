Фотофакт: в Гомеле столкнулись троллейбус и микроавтобус
- 14 февраля 2017, 14:34
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Места: Гомель (18477)
Метки: Происшествия (10067), Авто (3904)
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