Солдаты в Гомеле 15 минут бегали по дворам за грабителем в маске

Скрывавшийся преступник случайно выскочил на патруль военнослужащих: оказалось, что солдаты бегают быстрее злоумышленника.

Войсковой наряд в Гомеле задержал грабителя, похитившего у местной жительницы сумку — троим солдатам пришлось 15 минут бегать за преступником по дворам областного центра, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 12 февраля, военнослужащие патрулировали улицы Головацкого и Мазурова.

«Они были удивлены, когда в начале девятого вечера прямо на них вылетел гражданин в маске с прорезями для глаз и с женской сумочкой в руке», — сказали в УВД.

По информации милиции, преступник побежал во дворы, но спустя 15 минут сотрудники внутренних войск его догнали и вызвали следственно-оперативную группу.

В УВД отметили, что задержанный 26-летний гомельчанин ранее уже был судим за грабеж и хулиганство. По факту совершенного грабежа Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.