Фотофакт: в паблике гомельской газеты накручивают голоса в пользу декрета о «тунеядцах»?

В паблике газеты «Гомельские ведомости», которая финансируется горисполкомом, устроили опрос на тему знаменитого декрета о «тунеядцах». Наш читатель заметил возможную накрутку голосов в поддержку декрета.





11 февраля около 12 часов дня в опросе наблюдается небывалая активность — за пункт «Да, это справедливо» проголосовал 21 человек. Среди тех, кто принял участие в опросе за этот пункт, легко обнаружить страницы, которые выглядят как «фейковые».









Это не первый случай, когда государственные СМИ задействуют «ботов». Во многих темах, которые важны для города, вроде реконструкции площади Ленина или улицы Кирова, часто можно было заметить провластных комментаторов со свежесозданными страницами и чужими снимками в профиле. Похоже, что власти пытаются таким образом влиять на общественно мнение.

На данный момент в тунеядском опросе проголосовало больше двухсот человек. С учетом вероятных «фейковых» голосов у пункта, который одобряет «тунеядский» декрет, на 14 голосов больше. К слову, сегодня в Гомеле состоялось первое судебное заседание по иску против Декрета № 3.

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Буквально сразу после публикации о возможной фальсификации голосования изначальная запись на странице «Гомельских ведомостей» была удалена. Мы сделали собственный опрос теми же формулировками.



