Народ и ИМНС читают «тунеядский» декрет по-разному. В Гомеле состоялось первое судебное заседание по иску против Декрета № 3

Гомельчанин Александр Семенов бросил вызов нашумевшему в белорусском обществе Декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», подав в суд на налоговую инспекцию. Поддержать принципиального «тунеядца» пришло более пятидесяти человек.





В суде Центрального района Гомеля не нашлось подходящего помещения для того, чтобы все желающие присутствовать на беспрецедентном процессе могли разместиться, поэтому было решено допустить только представителей СМИ. Секретарь судебного заседания несколько раз захлопывала дверь, однако «тунеядцы» снова ее открывали. Так продолжалось до того момента, пока процесс под контроль не взяли сотрудники милиции.

Присутствие СМИ, тем не менее, оказалось не совсем полноценным, поскольку по требованию представителей ответчика (Инспекции по налогам и сборам), судья запретил фото и видеосъемку.













Истцом по делу выступает житель Гомеля Семенов Александр Степанович, который получил в этом году «письмо счастья» о том, что обязан заплатить 360 рублей, поскольку в 2015 году не работал и, по логике властей, не принимал участия в финансировании госрасходов. Ответчиком является местная Инспекция по налогам и сборам. Судебный процесс ведет судья Виталий Морозюк.





Сегодняшнее заседание носило досудебный характер: стороны должны были изложить свои основные аргументы и у них оставался теоретический шанс урегулировать дело мирно. Шанс, который остался неиспользованным...

Представителем интересов истца в суде выступает правовой инспектор Профсоюза РЭП, Леонид Судаленко.

А. Семенов в своем выступлении сделал акцент на том, что ИМНС признала его гражданином, «не принимавшим участия в финансировании госрасходов», неправомерно, поскольку, даже не работая, в 2015 году он выплатил целый ряд налогов: автомобильный сбор, земельный налог, НДС с использованных услуг мобильной связи. Суду были предоставлены доказательства в виде соответствующих справок.





Представитель истца, в свою очередь, заявил, что преамбула Декрета определяет человека, участвующего в финансировании госрасходов, как лицо, которое выплачивает налоги, пошлины и иные сборы, что полностью подходит под ситуацию А. Семенова.

В свою очередь, представитель ИМНС парировал, что пункт 5.2 того же самого Декрета говорит, что участие в финансировании госрасходов означает выплату целого ряда очень конкретных налогов, таких, как, например, подоходный налог, либо единый налог, выплачиваемый индивидуальными предпринимателями. Ни НДС, ни автомобильный сбор, ни земельный налог в этот перечень не входят.





Выслушав аргументы сторон судья В. Морозюк огласил, что следующее заседание состоится во вторник 21-го февраля, в 15.00.

Отвечая на вопросы журналистов после окончания суда, правовой инспектор Профсоюза РЭП, Леонид Судаленко подчеркнул, что «дело Семенова» обнажило юридическую несостоятельность Декрета, который в разных своих частях противоречит сам себе.

— ИМНС говорит, что пункт 5.2 Декрета определяет «тунеядцем» человека, который не выплачивает подоходный налог, а преамбула говорит, что любой, платящий налоги, пошлины и иные сборы — участвует в финансировании госрасходов. Правовая коллизия!





Журналисты также поинтересовались, собираются ли А. Семенов и его представитель доводить дело до международного разбирательства. Напомним, в определенных случаях граждане, которые считают, что их права были нарушены, имеют право обращаться за защитой в международные органы, например, в Комитет по правам человека ООН.

«Для того, чтобы обратиться в Комитет ООН, нужно сначала пройти все стадии защиты на национальном уровне. То есть, суды всех инстанций, надзор, кассацию, Верховный суд, Генпрокурора. Обязательно пройдем всех, и если никто нас не услышит, будем поднимать вопрос о применении в Беларуси практики принудительного труда на международном уровне», — заявил Л. Судаленко.





Корреспондент «Сильных новостей» поинтересовался также, возможен ли вариант, что судебные иски такого плана станут массовыми. Юрист профсоюза РЭП не стал отрицать такой возможности.

«Этому надо всячески содействовать. Президент говорит, что это какая-то жалкая кучка людей, кого это коснулось. Но по официальной статистике это полмиллиона человек. Это 10% трудоспособного населения! И то должно быть видно. Кого это коснулось? Это коснулось наших жен, которые вышли из декрета и не могут найти работу. Наших детей, которые, после учебы, не могут устроиться, поскольку никто не хочет брать "без опыта". Это каждой семьи коснулось», — сказал Л. Судаленко.