В Гомеле самые низкие цены на жилье в стране

В начале года средний ценник одного квадратного метра в Гомеле составил 567$.

Немного дороже жилье обойдется в Витебске и Могилеве, а вот в западных регионах страны цена на жилье стартует от 700 долларов, пишет Realt.by. Предсказуемо, самые дорогие квадратные метры оказались в столице — там цена составит больше тысячи долларов.





Для нуждающихся в улучшении жилищных условий цена в Гомеле за квадратный метр начнется от $350 и до $700 — остальным категориям граждан. Приблизительно такие же цифры на рынке вторичного жилья.