В Гомеле самые низкие цены на жилье в стране

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  • 14 февраля 2017, 12:47
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В начале года средний ценник одного квадратного метра в Гомеле составил 567$.

Немного дороже жилье обойдется в Витебске и Могилеве, а вот в западных регионах страны цена на жилье стартует от 700 долларов, пишет Realt.by. Предсказуемо, самые дорогие квадратные метры оказались в столице — там цена составит больше тысячи долларов.


Для нуждающихся в улучшении жилищных условий цена в Гомеле за квадратный метр начнется от $350 и до $700 — остальным категориям граждан. Приблизительно такие же цифры на рынке вторичного жилья.

Места: Гомель (18477)

Метки: Экономика (12175)

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