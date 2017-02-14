В Гомеле в суд поддержать «тунеядца» пришли 50 человек

Утром 14 февраля в Гомеле в Центральный районный суд поддержать «тунеядца» пришли около 50 человек. 53-летний Александр Семенов намерен доказать незаконность сбора за иждивенчество.

Он добивается того, чтобы было признано его участие в финансировании государственных расходов, и неприменения к нему декрета.

Выяснилось, что все пришедшие не смогут попасть на процесс, зал вмещает чуть более трех десятков человек.