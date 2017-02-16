Валюта по выгодному курсу. Как мобильное приложение всколыхнуло гомельчан

Не так давно Альфа-Банк анонсировал выход финансового приложения для смартфонов INSYNC.BY. По сути, это не просто программа, а целый мобильный банк, в котором можно удаленно открыть счет, сделать любой перевод или поменять валюту по выгодному курсу. Новинка пришлась по душе белорусам: всего за месяц ее скачали более 10 тыс. человек. Многие жители Гомельской области уже оценили возможности приложения.

INSYNC.BY — это уникальное финансовое приложение для мобильных устройств, созданное белорусскими разработчиками. Пользоваться им может каждый, независимо от того, является он клиентом банка или нет. С помощью нового приложения можно открыть счет и получить пластиковую карточку, не вставая с кресла, менять валюту без маржи банка — с нулевой разницей между курсами продажи и покупки, совершать различные платежи и делать покупки. Мы решили выделить шесть уникальных возможностей мобильного приложения.

Открытие счета прямо из дома

С помощью мобильного приложения гомельчане могут открыть счет в банке удаленно. Для этого достаточно указать номер телефона и ФИО и приложить фотографию паспорта (например, снять его на камеру смартфона). Все операции, включая переводы денег со счета на счет, совершаются в онлайн-режиме.

Обмен валюты по выгодному курсу

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, с ее помощью можно производить обмен валют без маржи банка. Курсы покупки и продажи будут равны. По умолчанию можно обменять до $300 в месяц, однако лимит можно докупить или расширить, если часто платить карточкой, а неиспользованный остаток — получить деньгами в виде кэшбэка.

Чтобы менять валюту по выгодному курсу, нужно прямо в приложении заказать пластиковую карту «А-курс» (MasterCard World), которая выпускается бесплатно сроком на три года. Что важно, курьер доставит ее прямо на дом.

Интерфейс в стиле Drag&Drop

Интерфейс приложения напоминает рабочий стол компьютера и смартфона, который можно настраивать по собственному желанию. Все операции совершаются в стиле Drag&Drop — перемещением одной иконки на другую. Таким способом можно обменять валюту, перебросить «карманные» деньги ребенку, оплатить «коммуналку», открыть новый счет. Можно быстро узнать текущую историю транзакций — всех сразу или по конкретному платежу.

«Умный» поиск по ЕРИП

В приложении впервые реализован «умный» поиск по дереву ЕРИП, работающий по аналогии с поисковыми системами. Вместо стандартных таблиц и колонок разработчики INSYNC.BY предложили более простой и удобный способ — ввести в строку поиска назначение платежа или его получателя. Самые популярные платежи можно поместить в виде иконок на рабочий стол.

Повышенная защита

Приложение надежно защищено от взлома и утечки конфиденциальных данных. При этом разработчики сознательно отказались от идеи сложных логинов и паролей. Для входа в личный кабинет можно использовать шестизначный PIN-код, графический ключ или отпечаток пальца.

Молниеносная служба поддержки

Чтобы мгновенно реагировать на запросы пользователей, банк создал отдельную службу поддержки в цифровых каналах коммуникации и запустил специальный чат на сайте insync.by, ответ поступает в течение 5 минут.