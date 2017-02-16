Валюта по выгодному курсу. Как мобильное приложение всколыхнуло гомельчан

Не так давно Альфа-Банк анонсировал выход финансового приложения для смартфонов INSYNC.BY. По сути, это не просто программа, а целый мобильный банк, в котором можно удаленно открыть счет, сделать любой перевод или поменять валюту по выгодному курсу. Новинка пришлась по душе белорусам: всего за месяц ее скачали более 10 тыс. человек. Многие жители Гомельской области уже оценили возможности приложения.
INSYNC.BY — это уникальное финансовое приложение для мобильных
устройств, созданное белорусскими разработчиками. Пользоваться им может
каждый, независимо от того, является он клиентом банка или нет. С
помощью нового приложения можно открыть счет и получить пластиковую
карточку, не вставая с кресла, менять валюту без маржи банка — с нулевой
разницей между курсами продажи и покупки, совершать различные платежи и
делать покупки. Мы решили выделить шесть уникальных возможностей
мобильного приложения.
Открытие счета прямо из дома
С помощью мобильного приложения гомельчане могут открыть счет в банке
удаленно. Для этого достаточно указать номер телефона и ФИО и приложить
фотографию паспорта (например, снять его на камеру смартфона). Все
операции, включая переводы денег со счета на счет, совершаются в
онлайн-режиме.
Обмен валюты по выгодному курсу
Карта выпускается и обслуживается бесплатно, с ее помощью можно
производить обмен валют без маржи банка. Курсы покупки и продажи будут
равны. По умолчанию можно обменять до $300 в месяц, однако лимит можно
докупить или расширить, если часто платить карточкой, а неиспользованный
остаток — получить деньгами в виде кэшбэка.
Чтобы менять валюту по выгодному курсу, нужно прямо в приложении
заказать пластиковую карту «А-курс» (MasterCard World), которая
выпускается бесплатно сроком на три года. Что важно, курьер доставит ее
прямо на дом.
Интерфейс в стиле Drag&Drop
Интерфейс приложения напоминает рабочий стол компьютера и смартфона,
который можно настраивать по собственному желанию. Все операции
совершаются в стиле Drag&Drop — перемещением одной иконки на другую.
Таким способом можно обменять валюту, перебросить «карманные» деньги
ребенку, оплатить «коммуналку», открыть новый счет. Можно быстро узнать
текущую историю транзакций — всех сразу или по конкретному платежу.
«Умный» поиск по ЕРИП
В приложении впервые реализован «умный» поиск по дереву ЕРИП,
работающий по аналогии с поисковыми системами. Вместо стандартных таблиц
и колонок разработчики INSYNC.BY предложили более простой и удобный
способ — ввести в строку поиска назначение платежа или его получателя.
Самые популярные платежи можно поместить в виде иконок на рабочий стол.
Повышенная защита
Приложение надежно защищено от взлома и утечки конфиденциальных
данных. При этом разработчики сознательно отказались от идеи сложных
логинов и паролей. Для входа в личный кабинет можно использовать
шестизначный PIN-код, графический ключ или отпечаток пальца.
Молниеносная служба поддержки
Чтобы мгновенно реагировать на запросы пользователей, банк создал
отдельную службу поддержки в цифровых каналах коммуникации и запустил
специальный чат на сайте insync.by, ответ поступает в течение 5 минут.
Как гомельчанам начать пользоваться приложением INSYNC.BY? Прежде
всего, установить его на смартфон. Пользователи операционной системы iOS
(версии 9.0 и выше) могут совершенно бесплатно скачать продукт в App
Store, владельцы Android-смартфонов (версии 4.1 и выше) — в Google Play.
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