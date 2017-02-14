Журналисты сравнили зарплаты в стране. Антирекорд — в Гомельской области

В ожидании зарплат «по 500» «Салідарнасць» изучила вакансии во всех 118 районах Беларуси.

Высшие должностные лица страны говорят о повышении средней зарплаты до $ 500 в эквиваленте как о практически свершившемся факте.

— Еще раз подчеркиваю, 500 долларов — «кровь из носу» в этом году. Я это говорю не впервые. Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. Страна в декабре имела 412 долларов средней заработной платы. Осталось совсем немного, — подбодрил сомневающихся Александр Лукашенко во время «Большого разговора».

Чтобы посмотреть, далеко ли белорусам до заветного рубежа, мы изучили самые высокооплачиваемые предложения во всех 118 районах страны, а также в Минске, областных центрах и городах областного подчинения, опубликованные в Общереспубликанском банке вакансий.

Использовались данные по состоянию на 12 февраля 2017 года.

Брестская область

Здесь и далее первая цифра соответствует зарплате в рублях, вторая — в долларах США (курс Нацбанка на 12.02.17 — 1,9 рубля)





В Брестской области в 3 районах из 16 предлагают работу с зарплатой превышающей $ 500 (в том числе и в Бресте). В Барановичах самая высокооплачиваемая вакансия близко подобралась к 500, а вот в районе до заветной цифры еще далеко.

Витебская область

В Витебской области в 4 из 21 района имеются вакансии с зарплатой по 500 (от 500 и больше предлагают в Витебске).





В этой области зафиксировано три района с предлагаемыми зарплатами меньше 300 долларов, а также четыре района с вакансиями, обещающими 316 долларов в эквиваленте.

Гомельская область

Здесь зафиксированы три района с перспективными зарплатами в $ 500 и больше (Гомельскому району улучшил статистику областной центр).





В этой области обнаружился всебелорусский антирекорд — в Брагинском районе самым щедрым предложением является зарплата в 520 рублей или $ 274.

Гродненская область

Неплохую статистику демонстрирует Гродненщина — 6 районов из 17 (в том число собственно Гродно).





Минская область

13 из 22 районов располагают вакансиями от 500 и выше. Это лучший показатель в стране. По величине предложенных зарплат прогнозируемо лидирует Минск.





Могилевская область

Вторая после Минщины область по количеству завидных вакансий — 8 из 21 района. Здесь же зафиксирован один из рекордных размеров зарплаты. Об этом немного позже.





Преждевременный оптимизм

На первый взгляд картина выглядит достаточно оптимистично: уже сейчас в 38 районах из 118 предлагают вакансии с зарплатами от 500 долларов и выше.

Но если поглубже изучить статистику вакансий, то становится ясно, что радоваться пока еще очень рано.

Во многих районах такие предложения единичны. А то и вовсе единственные, как, например, в Мстиславском районе, где ищут претендента на должность заместителя руководителя предприятия по идеологии с зарплатой в 1034 рублей.

Впрочем, в Минске ситуация выглядит не лучше: из 10275 предложений зарплату от 500 и выше обещают около 400 вакансий.

Кто гарантирует зарплаты от 500

Характерный момент: в большинстве случаев высокие зарплаты обещают вакансии в частных компаниях и предприятиях, как правило иностранных или совместных.

Из этой категории можно выделить китайские компании, работающие в Смолевичском районе. По количеству вакансий этот район успешно конкурирует с областными, а по размеру зарплат уступает лишь Минску (более 170 вакансий с зарплатами от 1000 до 5000 рублей).

В октябре-ноябре 2016 года сотни вакансий на должности по строительным специальностям предлагало ЧСУП «Эвид-Плюс», зарегистрированное в Пинске. Особенностью этих предложений является то, что работников нанимали для работы в России.

«На сегодня предприятие вынужденно осуществлять строительно-монтажные работы на территории РФ, а именно — Санкт-Петербург, Москва — по причине отсутствия оплат за выполненные работа на территории РБ, и в особенности — государственных структур Министерства строительства и архитектуры РБ», — сообщалось от имени предприятия в конце сентября прошлого года на одном из форумом.

Топ-5 самых больших зарплат

1.От 12095 рублей или около $ 6370 предлагает ООО «Мэйс» (Минск) кандидату на должность инженера-проектировщика.

2.На втором месте разместилась вакансия агронома-садовода с зарплатой в 10340 рублей или $ 5442, размещенная ОАО «Александрийское» Шкловского района. Да-да, то самое «Александрийское». Для сравнения: остальные шесть вакансий по этой же специальности обещают работу с зарплатой от 320 до 500 рублей.

3.От 6431 рублей или $ 3385 будет зарабатывать заместитель гендиректора ООО «Велком АЦС» (Минск).

4.От 6000 рублей или около $ 3160 предлагает авиакомпания «Белавиа» претенденту на должность командира (пилота, летчика) воздушного судна — инструктора.

5.От 5000 рублей или около $ 2630 обещает вакансия гендиректора ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» в Смолевичском районе.

Зарплаты, за которые стыдно

Во время «большого разговора» глава государства в очередной раз похвалился уровнем отечественной медицины («мы входим уже в пятерку лучших»).

Возможно, в правительственных медучреждениях дела обстоят и неплохо. Но вот только данные о вакансиях медиков портит эту радужную картину. Судите сами: Мозырьская городская центральная поликлиника готова предложить врачу-специалисту (нужен онколог-хирург) зарплату в размере 413 рублей ($ 217).

Говоря о зарплатах в 1000, 5000, а то и 12000 рублей, не стоит забывать о том, что большинство списков вакансий начинается с предложений в 240 рублей. Как видим, далеко не всем повезло стать садовником автора идеи «по 500».