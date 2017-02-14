Гомельский правозащитник: В ближайшее время декрет о «тунеядцах» отменят или внесут изменения

Прецедент в деле декрета № 3: житель Гомеля подал в суд на налоговую, которая направила ему сообщение об уплате налога за так называемое тунеядство. 53-х-летний Александр Семенов, который имеет 28 лет трудового стажа, должником государства себя не считает.

Дело будет рассматриваться 14 февраля в суде Центрального района Гомеля. Помогает Семенову правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, передает Белсат.

«Перед судом мы поставим два вопроса. Первый: будет требовать признать, что декрет о тунеядцах не соответствует Конституции. Второй: признать Александра Семенова человеком, который принимал участие в финансировании государственных расходов. Он имеет квитанцию, что уплатил полтора миллиона дорожного сбора.

Это будет первый суд в стране, который будет выглядеть как претензия рядового гражданина к декрету о так называемых тунеядцах. Придется нам проходить все средства правовой защиты, чтобы обратиться в ООНовский комитет, где поставить вопрос о том, что в стране используют принудительный труд. В сегодняшней судебной системе трудно будет победить в этом деле», — уверен правозащитник.

По его словам, администрирование этого декрета очень тяжелое, оно буксует. «Я считаю, что в ближайшее время будут изменения или мораторий по этому декрету, поэтому я всем говорю, что не стоит спешить платить», — сказал Судаленко.

До окончания срока оплаты налога — 20-го февраля — остается всего неделя. Но среди почти полумиллиона граждан, которым налоговые выслали «письма счастья», оплатили сбор менее 50 тысяч человек. Правозащитники по всей стране помогают белорусам отстаивать свои права перед чиновниками и не платить антиконституционный сбор.



