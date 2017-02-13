Серийный вор два года обчищал гомельские офисы, оставаясь неуловимым. Попался случайно

Житель Гомеля на протяжении двух лет обворовывал офисы частных фирм и предпринимателей. Предосторожность и тщательная подготовка позволяли злоумышленнику оставаться на свободе.

Кражи из офисов совершались как под копирку, выдавая «почерк» одного и того же человека. При этом следов на местах преступлений он практически не оставлял, что затрудняло работу сыщиков. Многочисленные рейдовые мероприятия успеха не приносили — помог лишь случай.

В три часа ночи внимание наряда патрульно-постовой службы привлек гражданин, который зачем-то светил фонариком в окна офисного здания. 42-летнего мужчину задержали, доставив в отдел для разбирательств. В ходе проверки выяснилось, что это именно тот, кого так долго искали.

— К каждой краже подозреваемый тщательно готовился, — рассказывает начальник отдела уголовного розыска Центрального РОВД Гомеля Александр Малишевский. — Выбирал лишь те объекты, которые не имели сторожевой охраны, не были оснащены сигнализацией и видеокамерами. Несколько дней вел наблюдение, изучая распорядок работы персонала.

Со сбором вещдоков проблем не возникло. При обыске по месту жительства задержанного обнаружен целый склад различных вещей. В описи изъятого имущества — 250 наименований.

Достоверно установлены десять фактов краж. Однако оперативники не сомневаются в том, что на самом деле их значительно больше. Милиция совместно с сотрудниками городского отдела Следственного комитета продолжают работу по выявлению всех криминальных эпизодов.