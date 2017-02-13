За один день в Гомеле задержали трех человек за незаконный обмен валюты

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  • 13 февраля 2017, 17:25
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12 февраля сотрудники милиции провели задержание граждан, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Милиционеры установили, что 44-летний мужчина осуществил обмен 1500 долларов на белорусские рубли возле торгового центра по адресу Гагарина, 65. Хозяйка иностранной валюты — предпринимательница.

Чуть позже еще 705 долларов он поменял 33-летнему гомельчанину на улице Старочерниговской.

У трех участников незаконных сделок сотрудники обнаружили и изъяли 2 598 долларов США и 11 795 белорусских рублей. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, составлены административные протоколы.

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