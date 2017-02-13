«Засветился»: в отношении пьяного гомельчанина, оборвавшего новогодние украшения, возбуждено уголовное дело

26-летний житель областного центра в сквере по улице Владимирова водил «хороводы» со своей компанией. Местность была украшена шарами и пирамидами из металлического каркаса и световых гирлянд силами УП «Гомельоблгаз».

— Отдыхающих привлекла иллюминация, — пояснил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич. — Они захотели запечатлеть себя на их фоне необычным образом: молодые люди попытались снять часть гирлянд, чтобы опоясать ими себя. Вдоволь нафотографировавшись со светящейся иллюминацией, они покинули место гуляний. Но в какой-то момент один из них сорвал всю гирлянду с конструкции и стал догонять товарищей. Остальная компания, не поняв шутки, пыталась одёрнуть приятеля и убедить его вернуть всё назад. Но тот возвращаться не стал, просто бросил гирлянды по дороге.



Раскуроченное украшение обнаружили рабочие предприятия. Сумма ущерба составила 635 деноминированных рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Практически сразу к поиску преступника приступили оперативники уголовного розыска Советского РОВД Гомеля. И вскоре у милиционеров появились и фотографии предполагаемых преступников, которые попали в камеры видеонаблюдения.



— Любопытно, когда до парня дошла информация, что его активно разыскивают правоохранители, он, не найдя этому причин, сам решил поинтересоваться и набрал телефон начальника отдела уголовного розыска РОВД Алексея Нешитого, — привёл подробности Игорь Гришкевич. — Тот пригласил его на беседу. Таким образом любитель необычных фоторакурсов узнал, что является подозреваемым в совершении кражи. Отрицать свои действия он не стал, хотя до этого даже не думал, что они могут закончиться так серьёзно.