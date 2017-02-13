Без «тонн бумаги и пластика»: «Зеленый портал» предлагает гомельчанам оригинальные и экологичные способы отпраздновать День святого Валентина

Какие у вас ассоциации с Днём святого Валентина? Панический забег по магазинам и разочарование от бессмертных «оригинальных» подарков: кружка, носки, нижнее бельё? Готовые подарки зачастую универсальны и вызывают ощущение дежурного внимания. А ещё не забываем про экологический аспект: тонны бумаги, пластика идут на открытки, безделушки и упаковку. Маркетинг делает своё дело. Гомельский Зелёный портал выбрал альтернативы стандартным «валентинкам».

Да, самый простой способ: купил, запаковал, отдал. А вот создать то самое — не каждый возьмётся. Устроить незабываемый день, подарить впечатления на всю жизнь, окружить атмосферой любви и заботы — в разы сложнее. Кстати, если вы сейчас ухмыляетесь, закатываете глаза и решили прекратить читать — вы уже проиграли. В таком случае, поспешите в магазины. Глупые ненужные подарки — всегда актуально. Не сомневайтесь. Теперь поговорим с теми, кто готов воплотить в реальность свою любовь.

Пригласить на свидание, или Романтика родного города

Вы давно приглашали свою Любовь на свидание? С прогулкой, вкусной едой и объятиями в местах, которые значимы и сокровенны только для вас двоих... Слабо потратить час перед сном и самостоятельно приготовить кексы, или пиццу, или что угодно? Взять с собой термос (куда без него), кулинарные шедевры (любимый человек оценит, чтобы там не вышло) и прогуляться по городу, разговаривая и строя планы.





Может быть, история Гомеля и не сохранила романтичные истории, но центр города может удивить своими порой незаметными уголками. Да и романтика рождается не благодаря истории, а благодаря ощущению, которое создают городские пейзажи.





В Гомеле можно найти дома, история которых насчитывает уже больше ста лет. И, конечно, сама их атмосфера впитала в себя жизни людей, их эмоции и чувства. Прогулка по таким старым дворикам впечатлит вашу возлюбленную или возлюбленного. Пусть это не то, что принято понимать под словом романтика — но, подумайте, в этом куда больше внимания и заботы, чем в стандартном заказе ужина при свечах в ресторане.





Не обойдётся такая прогулка и без гомельского парка — места, которое всегда притягивало влюблённые пары своей красотой.





Киносеанс дома

Позаботьтесь о попкорне, мягких одеялах и глинтвейне (или вкусном чае). В любом возрасте ценно смотреть фильм в домашней одежде, удобно расположившись между подушками, тем более, когда для тебя сделали приятные условия и всё продумали.

Дом построю

Устройте настоящий шалаш из штор и одеял. Не ленитесь удивлять любимого человека и применять логику для привязывания всей конструкции к потолку и мебели. Нет, не ребячество, а запоминающийся сюрприз на долгое время. Особенно вкупе с кулинарными шедеврами. И фильмом.





Почему ты?!

Как давно вы говорили почему ваша Любовь особенная для вас? Не банальное и обобщённое: руки из плеч растут, умничка, жизнь моя, смысл каждого дня и прочее. А относящееся исключительно к вашему человеку. Например, «Поражаюсь каждое утро твоей силе духа. И собаку выгуливаешь, и завтрак приготовишь, и меня разбудишь, с восьмого раза, ласково». Отметьте то, что действительно важно для вас и ценно. Возьмите в руки карандаш и лист бумаги и бросьте вызов, в первую очередь, самому себе (потом и листку). Напишите 50 причин, почему вы любите своего человека. Много? Войдёте в кураж и дойдёте до сотни!





Вторник уже не будет прежним

14 февраля в 2017 году выпадает на вторник. Для многих рабочий день. Напишите письмо своему любимому человеку и положите в карман или сумку. Вы только представьте, как он или она будут приятно поражены и согреты тёплыми чувствами до конца рабочего дня!

Кто по кухне главный?

Приготовьте завтрак. Или обед, чтобы взять с собой. Или необыкновенный ужин. Даже пельмени подойдут, главное фантазию включить: украсьте стол, зажгите гирлянды или свечи, включите любимые песни вашей половинки.





Музыкальный сюрприз

Билет на концерт любимой группы — беспроигрышный подарок. Правда, нужно учитывать местные реалии — Гомель не часто балуют интересными концертами. И вероятность совпадения такого концерта и даты 14 февраля весьма мала. Конечно, не все интересуются музыкой. Кто-то с большим удовольствием посетит театр, выставку или кино, но и здесь выбор в Гомеле не велик, достаточно посмотреть любую городскую афишу.

Серьёзные отношения

Придумайте и повесьте дома список купонов! На что угодно: генеральная уборка, массаж ступней 20 минут, примирение, безлимитный сезонный поход на пляж. Словом, не скупитесь. Ценность купонов заключена в их реальной выгоде. Не вашей, естественно.





Стикеры

Развесьте в квартире стикеры с пожеланиями или комплиментами. Желательно, в самых необычных местах. Ещё желательнее, чтобы их находили целый день, а не только утром или вечером. Представьте: ваш человек полусонный открывает холодильник с утра, а там на молоке красуется «Улыбнись, солнце моё». Мелочь — но улыбнётся же.

Цветы

Не радуйтесь раньше времени. Идите в магазин и купите цветы. Но только семена цветов, если точнее. И высадите вместе, придумайте смешные имена своим горшочкам и насладитесь процессом! На худой конец, подарите цветок в горшке сразу. И цветок долго будет напоминать про 14 февраля 2017 года. Всё лучше, чем мёртвые цветы в вазе.





Сделайте то, что умеете лучше всего

Каждый из нас уникален и талантлив. Кто-то шьёт, рисует, крестиком вышивает. Или умеет превращать (переплавлять) железо в розы, из бумаги делать животных, вязать или готовить самую вкусную в городе лазанью (по мнению мамы). Сделайте то, что умеете. Знаки внимания и заботы — самое ценное, что мы можем дарить друг другу. Желательно, не раз в месяц (хуже того — в год).

Путешествие

Совместные поездки не только оставляют впечатления на всю жизнь, но и проверяют отношения. Поэтому некоторых такой вариант отпраздновать День всех влюблённых отпугивает, но если вы уверены в своей любви, то почему нет? Конечно, это не самый дешёвый подарок. Однако, даже двухдневная поездка в Киев, Вильнюс или, например, Санкт-Петербург, может стать незабываемой. Особенно, если вы детально продумаете все нюансы поездки, упреждая ряд бытовых проблем.





Вы и так всё знаете

Мы уверены, что вы уже давно знаете, чего не хватает вашему любимому человеку. Просто забыли. Люди говорят о том, что они хотят. Это случается мимолетно, невзначай. Но случается. Вам осталось только вспомнить и осуществить. Поход в театр, составить компанию в хобби, поменять все лампочки на энергосберегающие (а вдруг!), отмыть кисти от красок — что угодно. Вспомните и воплотите!