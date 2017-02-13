Победители определены: кто в День Святого Валентина проведет вечер с потенциальной второй половинкой в ресторане «Прованс»

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 13 февраля 2017, 14:28
  • 2115
  • 0




Сегодня в полночь завершился конкурс в сообществе «Сильных Новостей», который был приурочен ко Дню Святого Валентина. «Сильные Новости» при поддержке ресторана «Прованс», предоставили возможность одиноким молодым людям довериться судьбе и, возможно, встретить свою любовь.

В течение 12 дней одинокие парни и девушки загружали свои фотографии, рассказывали о себе и собирали «лайки». Победители, набравшие наибольшее число «лайков», получили шанс познакомиться друг с другом поближе в ресторане «Прованс».

Однако не все участники соблюдали правила конкурса: кто-то решил накрутить «лайки», кто-то проигнорировал пункт об обязательном репосте, а кто-то и вовсе принимал участие в конкурсе, будучи замужем.

С победителями среди мужчин все оказалось просто: первое место досталось Владу Пашкевичу, набравшему 206 «лайков». Чуть-чуть не хватило поддержки читателей Александру Лозовику: он финишировал с результатом 205 «лайков».

Лидером в женской категории стала Кристина Руденкова с результатом 220 «лайков», однако девушка отказалась от главного приза. Согласно правилам конкурса, в случае если победитель не захочет воспользоваться своим правом на главный приз, этот шанс получает следующий в рейтинге. Победителем среди девушек стала Кристина Данилова с результатом 199 голосов. Второе место досталось Маргарите Ковалевой, набравшей 146 «лайков».

Победители конкурса — Влад Пашкевич и Кристина Данилова — в день Святого Валентина проведут вечер в ресторане «Прованс». Создать романтический настрой поможет мастерская букетов «Флоранс». Также наших победителей ждет еще один сюрприз: сеть ювелирных магазинов «Славия» подарит две золотые карты клиента.

Влад Пашкевич

Кристина Данилова

Для конкурсантов, занявших вторые места — Александра Лозовика и Маргариты Ковалевой — также подготовлены сладкие призы от магазина «Шоколадный подарок».

Александр Лозовик 

Маргарита Ковалева

Надеемся, что данный конкурс позволит участникам встретить свою любовь. Многие из вас уже нашли в себе смелость принять участие, теперь осталось лишь схватить удачу за хвост. Редакция «Сильных Новостей» искренне верит, что никто из участников не останется без внимания в День Святого Валентина, а любовь совсем скоро захватит вас в свои сети.

Места: Гомель (18464)

Метки: Общество (25665), Главное (4947)

Читайте также

«Мне 20 и этим все сказано», «Я просто люблю пожрать», «Люблю любовь!». Ради чего гомельчане участвуют в романтическом конкурсе «СН» и «Прованса» ко Дню Святого Валентина?

Конкурс подходит к концу: кто из участников получит шанс познакомиться в «Провансе»

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах





Самое читаемое