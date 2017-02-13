ГАИ, председатели колхозов и егеря Гомельской области гоняются за владельцами квадроциклов, обвиняя их в уничтожении озимых

Водители квадроциклов устраивают гонки по заснеженным сельхозугодиям и уничтожают посевы озимых культур.

Николай Суглоб уже вторую неделю фиксирует в поле всё новые и новые следы от транспорта. А ведь все эти земли осенью засеяли озимыми культурами, которые сейчас находятся под снегом и очень уязвимы. Незваные гости на квадроциклах устраивают ралли прямо на сельхозугодиях. Опытный фермер опасается за будущий урожай.

Николай Суглоб, управляющий отделением сельскохозяйственного предприятия «Урицкое»: «При пробуксовке в связи с тем, что квадроциклы испытывают нагрузку на снежном покрывале, они просто-напросто вырывают своими колёсами растения наружу».

И такая картина почти во всём Гомельском районе. Как защитить себя от вредителей на колёсах, в хозяйствах не знают.

Александр Ольшанов, старший егерь Гомельского района: «Лет пять назад здесь такого не было, а сейчас взяли моду городские: в городе нельзя ездить на квадроциклах — приезжают сюда, топчут посевы».

С призывом о помощи фермеры обратились в Госавтоинспекцию: если не пресечь любителей зимней езды, поля просто превратятся в полигон. Инспекторам пришлось пересаживаться на УАЗы-вездеходы. На обычных патрульных машинах лихачей не догнать.

Несмотря на попытки уйти от преследования, гонка оказалась непродолжительной, и победителем в ней, как и ожидалось, вышел экипаж ГАИ.

Документов на транспорт нет. По словам водителя, квадроцикл он взял покататься у знакомого. За неподчинение требованиям Госавтоинспектора и езду без техпаспорта — административный протокол и штраф.

Валентин Коноплицкий, заместитель начальника межрайонного отдела оперативного реагирования ГАИ УВД Гомельского облисполкома: «Закончилось бы просто профилактической беседой, а так как гражданин без документов, данное транспортное средство отбуксировано на штрафную стоянку. И пока не будет соответствующих документов, он его не сможет забрать в установленном законом порядке».

Охота на нарушителей сельского спокойствия продолжится. По словам сотрудников ГАИ, если водители квадроциклов уезжают так далеко от города, как правило, им есть что скрывать — за рулём могут находиться пьяные. И последствия таких гонок могут быть гораздо серьёзнее, чем потеря урожая. Навести порядок на сельхозугодиях инспекторы обещают в течение ближайшей недели.