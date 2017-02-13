В подвале у гомельчанина оперативники нашли ферму по выращиванию конопли

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  • 13 февраля 2017, 11:59
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В подвале у гомельчанина оперативники нашли ферму по выращиванию конопли.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя областного центра 1983 года рождения, у которого дома в многоэтажке на улице Мазурова сотрудники Центрального РОВД обнаружили и изъяли бумажный свёрток с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, высушенное вещество массой 2,01 грамма являлось наркотическим средством — марихуаной.


— При дальнейшем осмотре оказалось, что подвальное помещение многоэтажного дома было специально оборудовано для выращивания конопли, — рассказал подробности первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Центрального района Александр Штрапов. — Милиционеры изъяли два ящика с 16 кустами запрещённого растения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 328 части 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.




Дарья Стрельченко, фото - Центральный РОВД, Гомельские ведомости

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