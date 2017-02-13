Поликлиники Гомельской области планируют перейти на электронные карты

Поликлиники Гомельской области начали постепенный переход на электронные карты пациента, сообщил корреспонденту БелТА главный врач Гомельской областной клинической больницы Владимир Бугаков.

Проект по формированию единого медицинского пространства региона осуществляется за счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома. «В ходе проекта будут объединены 82 лечебных учреждения Гомельской области, которые в онлайн-режиме смогут обмениваться информацией относительно состояния здоровья пациента, проведенного обследования и лечения на разных этапах и уровнях», — пояснил собеседник.

Координирующим и руководящим звеном в этой структуре станет самое крупное учреждение региона — Гомельская областная клиническая больница. К системе подключат консультативную поликлинику, хирургический, педиатрический, терапевтический стационары, родильный дом Гомельской областной клинической больницы.

Владимир Бугаков проинформировал, что врачи при направлении пациентов из территориальных поликлиник в областную больницу будут формировать в электронном виде документ с информацией о лабораторном, инструментальном обследовании и назначенном лечении. «Таким образом, врачи на рабочем столе будут видеть полную историю болезни пациента, эпикризы, заключения специалистов», — подчеркнул он.

Кроме того, в планах — применение системы «Электронной очереди» в учреждениях здравоохранения. «Это позволит дисциплинировать медработников, снизит напряжение между пациентами в очереди, позволит повысить оперативность работы», — сказал Владимир Бугаков.