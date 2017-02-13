Фотофакт: в Гомеле продают башню

Выставленный на продажу на сайте Kufar.by объект недвижимости можно назвать «башней» как в кавычках, так и без: речь идет о кафе «Башня» по улице Кирова.

Строение бывшей водонапорной башни, располагающееся в самом центре города, в переплетении тихих улочек между несколькими корпусами Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, перешло в частные руки в 00-х годах.





Новые владельцы сделали пристройку, возможно, пытаясь создать подобие замка или какого-то другого фортификационного сооружения, и открыли здесь кафе «Башня». Надо сказать, обновленное строение привлекало внимание гомельчан, а вот мнения насчет удачности новоиспеченного архитектурного ансамбля очень сильно разнились. Правда, в чем создателям действительно не откажешь, так это в оригинальности.

Сегодня здание кафе «Башня», включающее в себя собственно башню, пристройку и участок земли, выставлено на продажу на сайте Kufar.by.





Владельцы оценивают его в 1 466 898 рублей, что эквивалентно примерно $772 тысячи.

В объявлении указано, что продаваемый объект имеет четыре этажа, общая площадь — 849,8 кв.м., участок земли — 10 соток.



