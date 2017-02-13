Фотофакт: в Гомеле продают башню

Выставленный на продажу на сайте Kufar.by объект недвижимости можно назвать «башней» как в кавычках, так и без: речь идет о кафе «Башня» по улице Кирова.
Строение бывшей водонапорной башни, располагающееся в самом центре
города, в переплетении тихих улочек между несколькими корпусами
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, перешло в
частные руки в 00-х годах.
Новые владельцы сделали пристройку, возможно, пытаясь создать подобие
замка или какого-то другого фортификационного сооружения, и открыли
здесь кафе «Башня». Надо сказать, обновленное строение привлекало
внимание гомельчан, а вот мнения насчет удачности новоиспеченного
архитектурного ансамбля очень сильно разнились. Правда, в чем создателям
действительно не откажешь, так это в оригинальности.
Сегодня здание кафе «Башня», включающее в себя собственно башню,
пристройку и участок земли, выставлено на продажу на сайте Kufar.by.
Владельцы оценивают его в 1 466 898 рублей, что эквивалентно примерно $772 тысячи.
В объявлении указано, что продаваемый объект имеет четыре этажа, общая площадь — 849,8 кв.м., участок земли — 10 соток.
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