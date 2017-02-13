Морозы отступают. Погода в Гомеле на неделю

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  • 13 февраля 2017, 09:30
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На этой неделе гомельчане смогут отдохнуть от февральских морозов: уже завтра температура воздуха будет около нуля и в ближайшие дни резких скачков не предвидится.

В четверг немного похолодает: ночью температура опустится до −7ºС, однако уже днем синоптики обещают −3ºС.

Осадков не прогнозируется, но к концу рабочей недели возможен снег.

Места: Гомель (18464)

Метки: Погода (1579)

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