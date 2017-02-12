«Если ты не оригинален, ты не можешь быть первым»: гомельчанин принял участие в ТВ-шоу «Минута славы» (видео)

В телепрограмме «Минута славы» принял участие гомельчанин Владислав Костюченко — спокойный, бесконфликтный 23-летний молодой человек, который не видит своей жизни без футбольного фристайла.

На выступлении он примерил на себя новый образ и пообещал удивить манипуляциями со сферическим объектом.

Жюри отметило, все трюки были сильными и красивыми, но от их внимания не ускользнул тот факт, что мяч дважды упал. Голоса разделились: двое против двух. Несмотря на то, что монетка легла не в пользу Владислава, жюри дало гомельчанину еще одну «минуту». Съемки следующего раунда запланированы на 4 марта.