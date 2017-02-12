Конкурс подходит к концу: кто из участников получит шанс познакомиться в «Провансе»

В сообществе «Сильных Новостей» подходит к концу романтический конкурс ко дню Святого Валентина. Сегодня ровно в полночь конкурс превратиться в тыкву, но до 24.00 в ваших силах повлиять на результаты.
«Сильные Новости» совместно с рестораном «Прованс» организовали конкурс, который дал шанс одиноким молодым людям найти свою половинку. По итогам голосования парень и девушка, набравшие наибольшее количество «лайков», проведут вечер в ресторане «Прованс», где смогут поближе познакомиться друг с другом.
На протяжении 12 дней наши читатели активно добавляли свои фотографии: кто-то тешил себя надеждой бесплатно покушать, а кто-то всерьез решил довериться судьбе и встретить вторую половинку.
На данный момент пятерка лидеров в мужской и женской категории выглядит следующим образом:
Многие из участников лидируют с большим отрывом, но в ваших силах изменить ситуацию. Спешите оставить свой голос за самого достойного участника!
Результаты конкурса будут объявлены завтра.
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