Покупатели жалуются: в Гомеле продают жлобинскую колбасу с кусочками металла и шоколадный пудинг с плесенью

Гомельчане недовольны качеством продуктов, которые предлагают в магазинах города. За последние дни на редакционную почту «Сильных Новостей» поступило несколько сообщений от недовольных покупателей: один из них купил жлобинскую колбасу с кусочками металла, второй — шоколадный пудинг с плесенью.
Несколько дней назад Сергей Гриценко купил варенную колбасу из мяса птицы. Дома мужчину ожидал сюрприз: внутри колбасы Жлобинского мясокомбината он обнаружил кусочек металла, который магнитится к ножу. Сергей обратил внимание за состав колбасы «Бутербродная особая», но и там в числе ингредиентов металл не значится.
Фото — Сергей Гриценко
Вчера, 11 февраля, своей неудачной покупкой похвастался читатель Сергей Деркач: ему достался шоколадный пудинг с плесенью.
— Сегодня, час назад, в магазине «Соседи» по ул. Косарева купили вот такую «Нежность»!!! — пишет Сергей, сопровождая свое сообщение фотоснимками и чеком.
Несмотря на то, что срок годности продукта истекает только 9 мая этого года, качество пудинга оставляет желать лучшего.
Фото — Сергей Деркач
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