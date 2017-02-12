Непрофессиональные актеры помогли девочке с диагнозом «опухоль мозга»: в Гомеле молодежь показала спектакль о последнем человеке, верящем в Рождество

В Гомеле в Городском центре культуры 8 февраля снова показали интерактивный мюзикл «Не забыть о Рождестве», подготовленный силами молодежной группы православного Преображенского храма «Фаворовцы» под руководством настоятеля — протоиерея Олега Костромы.

В этот раз на спектакль пришел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, а с ним — представители городской администрации, сообщает eparhiya.by.

На историю о девушке Вере, — «последнем на земле человеке, который верит в Рождество», — пришли более 500 человек.







«Я хочу сказать спасибо абсолютно всем, чьими руками сделано великое дело — показана важность праздника Рождества. Совсем непрофессиональные артисты, совершенно разных возрастов и рода занятий смогли сделать то, что не удается многим профессионалам, в их руках наше будущее», — подчеркнул епископ Стефан, вручая цветы актрисе, сыгравшей главную героиню.

Актеры собирали со зрителей небольшое пожертвование, заранее пояснив, что деньги будут отданы маленькой девочке — гомельчанке Ане Виноградовой с диагнозом «опухоль мозга».