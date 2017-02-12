В Гомеле прошел второй международный фестиваль света GoLF-2017

На мероприятие, не имеющее аналогов в стране, собрались два десятка участников из Беларуси, Украины, России и Латвии. Гала-концерт фестиваля состоялся 11 февраля на сцене гомельского общественно-культурного центра.
Фестиваль света Gomel light fest — своего рода аналог выступлений с огнем. Тем не менее к этому жанру можно отнести светодиодные выступления, световые картины, неоновое шоу и танцевальные шоу с использованием различных технологий светодиодных и пиксельных костюмов.
Артисты из четырех стран представили свои световые яркие шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов. После завершения гала-концерта коллективы наградили призами в семи различных номинациях.
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