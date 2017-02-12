Тунеядцем быть выгодней? ФСЗН рассылает sms-сообщения ИП с напоминанием о необходимости оплаты взносов – минимум 989 р.

При этом, ФСЗН пытается взыскать годовые взносы даже с тех, кто их уже оплатил, либо платить не должен.

На прошедшей неделе Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения отметилось массовой спам-рассылкой. Местные предприниматели, а также иные лица, осуществляющие платежи в Фонд самостоятельно, на свои личные телефонные номера получили sms-сообщения с требованием уплатить взносы за 2016 год.





Минимальная сумма обязательных страховых взносов за 2016 год для предпринимателей составляет 989,07 BYN.

ИП вправе самостоятельно определять размер своего дохода за год, с которого он будет уплачивать страховой взнос. Однако размер взноса не должен быть меньше суммы минимальных заработных плат за год. Таким образом, ИП обязан уплатить в ФСЗН взнос в размере не меньше 35% от суммы минимальных зарплат за год:

(230+230+230+230+230+239,18+239,48+239,48+239,48+239,42+239,42+239,42) × 35 ⁄ 100 = 989,07 BYN.

Взносы в ФСЗН за 2016 год должны быть уплачены не позже 1 марта 2017 года, поясняет в связи с этим Гомельский деловой портал.

При этом, рассылая спам, в ФСЗН особо не разбирается, шлют они напоминания тем, кто действительно может забыть или по какой-то иной причине уклониться от платежа, либо же совершенно беспричинно вторгаются в жизнь граждан, которых эта тема вообще не должна касаться.

О своем случае «Сильным новостям» рассказал директор Учреждения «Центр регионального развития ГДФ» Петр Кузнецов.

«Как учредитель и директор организации, ведущей хозяйственную деятельность, я уплачиваю все без исключения взносы со своей зарплаты. Однако, одновременно, я еще являюсь и предпринимателем, и ФСЗН выставляет мне требования уже и в связи с этим. Однако по закону я не должен оплачивать одни и те же налоги дважды, должны засчитываться взносы, выплаченные по месту основной работы».

«Для меня в этой ситуации нет ничего страшного — второй раз я все равно платить не буду. В ФСЗН прекрасно в курсе моей ситуации, все документы и подтверждения им предоставлялись неоднократно, но все равно шлют требования. Возможно, они рассчитывают, что кто-то, не разбираясь в сути, просто заплатит, и шлют свои смс-ки по списку на удачу. Возможно, они просто сильно перегружены: в последний год, без прироста человеческого либо иного ресурса, на соответствующие ведомства была возложена задача по взиманию множества налогов и поборов с огромного числа людей — только работа по рассылке 470 000 «писем счастья» «тунеядцам» чего стоит. В определенном смысле этим людям можно даже посочувствовать, однако это не отменяет их совсем некорректных действий. Возможно, теперь людям, уже уплатившим ФСЗН — взносы, придется еще один раз доказывать по инстанциям, что платить они не должны? По примеру того, как добросовестным плательщикам выставляются счета по «тунеядскому» декрету и, чтобы не платить, надо самим доказывать, что «не верблюд?», — задается вопросом П. Кузнецов.