Эротическая мелодрама, Лего Фильм и криминальный боевик: в прокат Гомеля и области вышли новые фильмы

С 9 февраля на экранах Гомеля и области покажут три премьеры. Вниманию зрителя представлены мультипликационный боевик из лего-фигурок «Лего Фильм: Бэтмен», сиквел эротической мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» — «На пятьдесят оттенков темнее» и криминальный триллер с Киану Ривзом «Джон Уик 2».

AFISHA.TUT.BY рассказывает подробности фильмов и подсказывает, где их можно увидеть.

«На пятьдесят оттенков темнее»





Режиссер: Джеймс Фоули.

Актеры: Белла Хиткот, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Макс Мартини, Люк Граймс, Дженнифер Эль, Марша Гей Харден, Элоиза Мамфорд.

Два года назад, помнится, мало кто ожидал такого феноменального успеха «Пятидесяти оттенков серого». Первый фильм франшизы, снятой по романам Э.Л. Джеймс, стал настоящим событием во всем мире и привлек к себе внимание даже той аудитории, которая не была знакома с литературным первоисточником.

Тем, кому первая часть показалась слишком целомудренной, в сиквеле обещают куда более откровенные сцены. Режиссерское кресло на этот раз занимает Джеймс Фоули, работавший над фильмом «Гленгарри Гленн Росс».

Экранизация второго бестселлера Э.Л. Джеймс о не совсем обычных сексуальных увлечениях Кристиана Грэя, миллиардера со специфичными вкусами, и, на первый взгляд, скромной студентки Анастейши Стил будет демонстрироваться в гомельских кинотеатрах им. Калинина, «Мир» и «МиниОН», а также в шести цифровых кинотеатрах области: Мозыре, Жлобине, Речице, Буда-Кошелево, Рогачеве, Калинковичах.

«Лего Фильм: Бэтмен»





Режиссер: Роб Шраб.

Темный рыцарь — пожалуй, главный любимчик поклонников «Лего. Фильма» — получает собственный спин-офф. Вместе с ним на большой экран отправляется больше десятка знаменитых героев и злодеев комиксов DC из кирпичиков лего — от Робина и Бэтгерл до Джокера и его подружки Харли Куинн.

В Готэме грядут большие перемены. И если Бэтмен хочет помешать Джокеру захватить власть, то ему, скорее всего, придется отказаться от образа одинокого мстителя и попробовать сработаться со своими союзниками!

Фильм демонстрируется в гомельских кинотеатрах им. Калинина, «МиниОН», «Октябрь», «Мир» и кинотеатрах Мозыря, Речицы, Рогачева, Жлобина, Буда-Кошелево, Калинковичах.

«Джон Уик 2»





Режиссер: Чад Стахелски.

Актеры: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн МакШейн, Джон Легуизамо, Руби Роуз, Томас Садоски, Бриджет Мойнэхэн.

Киану Ривз вновь надевает модный костюм и в образе Джона Уика отправляется наказывать злодеев в манере олдскульных боевиков. Местом действия на этот раз становится Рим. Помимо брутальных перестрелок, вас ждут зрелищные погони, а приятным бонусом оказывается воссоединение на одном экране Ривза со своим коллегой по «Матрице» Лоренсом Фишберном. В трейлере Уик обещает, что убьет всех, кто встанет на его пути, и у нас нет поводов сомневаться в его словах.

Картину можно увидеть в кинотеатре «Октябрь» Гомеля и в областных городах: Речице, Жлобине, Калинковичах.