Фотофакт: хулиганы в Гомеле испортили краской автомобиль

В Любенском микрорайоне на улице 60 лет СССР хулиганы изрисовали краской автомобиль марки «Сааб».

Фотографиями хулиганской выходки с нами поделился читатель. Мы связались с владельцем автомобиля, чтобы выяснить подробности происшествия.





— Сегодня утром около девяти часов я вышел во двор и увидел свой автомобиль в краске. Сначала я подумал, что это порошок, но подойдя ближе понял, что это краска. Я вызвал участкового. Его увиденное шокировало, и он вызвал группу милиционеров для разбирательства.





