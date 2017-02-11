Фотофакт: хулиганы в Гомеле испортили краской автомобиль

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  • 11 февраля 2017, 13:53
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В Любенском микрорайоне на улице 60 лет СССР хулиганы изрисовали краской автомобиль марки «Сааб».

Фотографиями хулиганской выходки с нами поделился читатель. Мы связались с владельцем автомобиля, чтобы выяснить подробности происшествия.


— Сегодня утром около девяти часов я вышел во двор и увидел свой автомобиль в краске. Сначала я подумал, что это порошок, но подойдя ближе понял, что это краска. Я вызвал участкового. Его увиденное шокировало, и он вызвал группу милиционеров для разбирательства.

Места: Гомель (18448)

Метки: Происшествия (10059)

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