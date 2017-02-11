На сайте Гомельского облисполкома появится белорусская версия, но исчезнут видеоролики

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета разместило в информационной системе «Тендеры» задание по информационному и техническому сопровождению сайтов Гомельского облисполкома.

Техническое задание предполагает создание информационных материалов, фотоматериалов о жизнедеятельности Гомельской области, выполнение работ (услуг) по информационному и техническому сопровождению сайтов Гомельской области: www.gomel-region.by, www.goldring.gomel-region.by, www.invest.gomel-region.by, www.museum.gomel-region.by, www.smi.gomel-region.by, а также создание белорусской версии и версии для инвалидов и людей с разной степенью отсутствия зрения или другими ограниченными возможностями зрения официального сайта www.gomel-region.by

Заказчик определил создание следующего объема информации:

текстовой информации — до 55 стандартных страниц в месяц;

фотоинформации — до 18 фотоновостей в месяц;

А также редактирование и размещение на сайтах ежемесячно:

текстовой информации — не менее 100 стандартных страниц;

фотоинформации — до 40 фотографий;

вложенных файлов — до 100;

перевод на английский язык — не менее 1 стандартных страниц текста.

перевод на белорусский язык — не менее 1 стандартных страниц текста.

Освещение политической, экономической, социальной, культурной, спортивной и других сфер жизнедеятельности Гомельской области на сайтах Гомельского облисполкома в течении всего 2017 года оценили в 36620 BYN. Единственное предложение поступило от РУП «Белорусское телеграфное агентство», осуществлявшее сопровождение сайта Гомельского облисполкома и ранее. По сравнению с прошлым годом стоимость обслуживания сайта Гомельского облисполкома была снижена на 17%.

Отметим, что создание белорусской версии сайта Гомельского облисполкома ранее не предусматривалось. В то же время из технического задания был исключен пункт по созданию видеороликов.