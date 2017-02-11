Фотофакт. Под Гомелем помолились о водителях, дабы уберечь их от искушения нарушать ПДД

На территории Гомельского района прошла акция «С Богом по всем дорогам», которую организовали священнослужители совместно с сотрудниками отдела ГАИ Гомельского РОВД.

Как сообщили БелаПАН в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома, на автодороге Сосновка — Бобовичи — Карповка — Абакумы был отслужен молебен на начало всякого доброго дела. Священники совершили молитвы, которые помогут участникам дорожного движения «уберечься от искушения нарушать ПДД».





«Этот участок дороги — один из самых аварийно опасных в районе, — сказал временно исполняющий должность начальника ОГАИ Гомельского РОВД Владимир Чикезов. — За последние два месяца здесь погибли три человека, еще два ранены. К сожалению, профилактические меры, которые мы принимаем, призывы к водителям и пешеходам быть взаимно вежливыми не всегда дают желаемый результат. Надеюсь, что решение попросить помощи у церкви, у Бога принесет свои плоды, поможет сохранить человеческие жизни, исправить ситуацию на дороге и снизить аварийность».









«Всем погибшим нужна молитва об упокоении. Не хочу никого осуждать, но, возможно, мы, не соблюдая правила жизни, не соблюдаем и правила дорожного движения. Причинами могут быть и алкогольное опьянение, и наркотическое воздействие, и дух лихачества. Тот бич, который всегда может прервать жизнь человека, искалечить его судьбу. Любая трагедия должна учить людей. Любая катастрофа, как и война, дается людям не просто так. Она учит людей жить в мире. И когда люди понимают это, когда они извлекают уроки из этих событий, тогда и гибель людей становится не напрасной. Но если мы продолжаем совершать все точно так же, то, естественно, гибель людей не прекратится, и здесь вина не Господа Бога, а самих людей», — приводят сотрудники УГАИ слова священника.