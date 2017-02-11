Государство пытается продать часть акций

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 11 февраля 2017, 10:11
  • 1447
  • 1




Минпром ищет покупателей на миноритарные пакеты акция ОАО «Гомсельмаш», а также ОАО «БАТЭ» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт».

Как сообщает БелТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности, на продажу выставлены доконтрольные пакеты акций предполагаемому стратегическому инвестору под конкретные проекты.

Напомним, холдинг «Гомсельмаш», входящее в него ОАО «ЗЛИН», а также жлобинский Белорусский Металлургический Завод в прошлом году возглавляли рейтинг самых убыточных предприятий страны.

Места: Гомель (18448)

Метки: Экономика (12165)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах





Самое читаемое