Космонавт-белорус «заинстаграмил» Гомель с орбиты

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  • 10 февраля 2017, 17:01
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Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции, завел Инстаграм около трех недель назад. Среди снимков быта и работы за пределами земной атмосферы появились фотографии белорусских городов с необычного ракурса.

Изображение ночного Гомеля из космоса появилось в Инстаграме Олега Новицкого несколько часов назад.


Олег Викторович Новицкий — российский космонавт белорусского происхождения. Он родился в 1971 году в городе Червене Минской области.

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