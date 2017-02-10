Космонавт-белорус «заинстаграмил» Гомель с орбиты

Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции, завел Инстаграм около трех недель назад. Среди снимков быта и работы за пределами земной атмосферы появились фотографии белорусских городов с необычного ракурса.

Изображение ночного Гомеля из космоса появилось в Инстаграме Олега Новицкого несколько часов назад.





Олег Викторович Новицкий — российский космонавт белорусского происхождения. Он родился в 1971 году в городе Червене Минской области.