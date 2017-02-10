«Не мы такие, жизнь такая». Гомельчане выкладывают яркие и смешные фотографии необычных людей в паблике «ФотоОхота»

В социальной сети «ВКонтакте» существует паблик «ФотоОхота», в котором пользователи выкладывают фото с очень странными гомельчанами. Мы решили сделать для вас подборку самых смешных и непривычных снимков.

Чаще всего героями постов становятся те, кто одет зимой не по погоде: люди в шортах, футболках, вьетнамках и подвернутых брюках. Но есть и более необычные — например, женщина в пальто из ковра.





А этот молодой человек в сугробе почему-то решил, что ему к лицу женское белье. Характерные детали фото — сигарета и пластиковая бутылка.





Мы даже не знаем, какой «модный приговор» вынести этому любителю шуб в гастрономе.





А этот человек, по всей видимости, очень хочет знать, что происходит у него за спиной. Ничего необычного — в конце-концов, если водители пользуются видеорегистраторами, что может помешать делать это пассажирам общественного транспорта?





Мужчина в очень ярком, но странном наряде возле лотка с мандаринами. По внешнему виду можно предположить, что пожилой человек подрабатывает лепреконом.





Этот мужчина мог бы участвовать в конкурсе на самый постапокалиптичный костюм. Боярский, Нео и Гордон Фримен в одном лице!





Любители Белорусского республиканского союза молодежи не стесняются показать грудь. Надеемся, что это не все, на что способен БРСМ.





Мастеру на заметку: если под ремень сумки положить черный носок, то ремень не будет натирать. Наверное.





Запутанная история: то ли это Санта-Клаус, который задержался до февраля в поисках дымохода, то ли незадачливый любовник.





Если это был Санта, то его приключения на этом явно не закончились. На этом снимке он уже одет, но без оленей и саней. Вместо них конь, телега и цыгане.





Раньше по интернету ходила инструкция как защититься от инопланетного излучения с помощью шапочки из фольги. Но технологии не стоят на месте! Теперь, если вас одолевают своими лучами пришельцы, воспользуйтесь новой разработкой — высокотехнологичным антиизлучательным табуретом.





Мы уже писали, что основной контент паблика — люди, одетые не по погоде. Но здесь особый случай! В таком виде, как утверждает подпись под снимком, парень пришел в продуктовый магазин из бани за пивом.





Мимо снимка этого модника пройти невозможно. Оцените, как бирюзовый подчеркивает цвет уже веселых глаз.





Админ сообщества пытается не отставать от героев постов своего паблика. Вот он сидит в халатике на голое тело возле ТЦ «Didas Persia». Парень не ограничился снимком, а снял целый видеоролик, повествующий о его походе в местный «Евроопт». Внимание, спойлер: в конце ролика парень расстается с халатиком и остается нагишом во дворе малосемеек.



