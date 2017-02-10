Официально: руководителем областного объединения профсоюзов стал бывший глава районной администрации Новобелицы

Председатель национальной Федерации профсоюзов Михаил Орда сегодня представил Алексея Неверова коллективу областной организации, пишет «Гомельская правда».

О грядущем назначении со ссылкой на собственные источники «Сильные новости» сообщали еще в конце января.

Алексей Неверов начинал слесарем на уральском заводе «Зенит». Сменив несколько рабочих мест, попал в чиновники в 2007-м — был назначен председателем Улуковского исполкома. Через пять лет Неверов стал зампредом Гомельского райисполкома, а еще через год — в 2012-м — занял пост главы Администрации Новобелицы.