В Гомеле проведут мастер-класс на тему «Эффективный маркетинг. Что это?! И как его построить?!»

Бизнес-школа ИПМ возобновила в Гомеле встречи Business2Business проекта «Свои люди». Первая встреча проекта состоится 16 февраля приглашенный спикер — Владислав Бортновский с мастер-классом на тему: «Эффективный маркетинг. Что это?! И как его построить?!».
В рамках мастер-класса спикер поможет разобраться, что такое эффективный маркетинг в его понимании. Покажет, какими способами можно оценить эффективность маркетинга. Поделится опытом, как построить эффективный маркетинг в компании. Продемонстрирует, какие есть инструменты эффективного маркетинга, и расскажет, как ими пользоваться.
Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться не позднее 15 февраля.
Владислав Бортновский имеет двенадцатилетний опыт руководящей работы в маркетинге и продажах в сферах IT-технологий, FMCG, розничной и оптовой торговле, сфере развлечений.
Ключевые навыки и компетенции:
- Построение и управление эффективной команды — создал отдел маркетинга компании «Скарбник», отдел рекламы и продвижения сети обувных магазинов «Мегатоп», отдел корпоративных продаж НАК «Белавиа», отдел продаж компании «Скарбник»;
- Навыки успешного стратегического и оперативного планирования маркетинговой и рекламной деятельности компании — запустил 15 интегрированных маркетинговых кампаний в рамках The Coca-Cola Company, НАК «Белавиа», магазина автозапчастей «ИКС» и сети обувных магазинов «Мегатоп»;
- Опыт запуска успешных start-up проектов:
- Скарбник — процессинг банковских карт в интернете;
- ИКС — специализированный магазин автозапчастей для BMW;
- www.rosemarin.by — интернет-магазин по продаже эксклюзивных букетов;
- Концертное агентство «Событие» — организация концертов в РБ;
- www.help-me.by — благотворительное движение.
- Оптимизация расходов на маркетинг, контроль эффективности проведения рекламных кампаний — разработал и внедрил системы контроля эффективности маркетинговых активностей в Корпорации М8 и сети обувных магазинов «Мегатоп»;
- Event management — организовал участие компании «Корпорация М8» в 21 выставке в Республике Беларусь, организовал 24 концерта ;
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