Зампред горсовета пообещала углубиться в проблемы «тунеядцев», но не смогла объяснить зачем расширять проспект Космонавтов

В Гомеле состоялась встреча депутата 35-го избирательного округа Натальи Литвиновой со своими избирателями. Депутат, которая по совместительству работает заместителем председателя горсовета, отчиталась перед избирателями о своей деятельности и деятельности горсовета за 2016 год.

Литвинова рассказала присутствующим, что продолжает заниматься озеленением, местами в детских садах шаговой доступности, пешеходными переходами на улице Кирова, проблемами ЖКХ (отопление, освещение, состояние коммуникаций), развитием детского и молодежного интеллектуального движения.

Избиратели Литвиновой не были очень активными: поинтересовались 6-м учебным днем в школе, жительница дома по улице Крестьянской, 35 пожаловалась, что в прошлом году ЖЭУ в ответ на просьбу жителей привести песок для песочницы, ночью убрала саму песочницу и таким образом решила проблему.

Больше всего вопросов поступило от инициатора встречи с депутатом Александра Шарипова и представителя гражданской кампании «Наш дом» Андрея Аксенова. Александр Шарипов спросил у заместителя горсовета о целесообразности расширения в 2017 году и без того широкого проспекта Космонавтов, вложив при этом 2 млн долларов бюджетных средств. Гражданский активист вспомнил, что сначала планировалась реконструкция проспекта с бюджетом 1 млн долларов. Шарипов обратил внимание депутата на отсутствие велодорожек в центре города. Заметив, что тот, после различных реконструкций, стал более приспособлен для движения автомобилей, перестав быть комфортным для пешеходов и велосипедистов.

Депутат Литвинова не смогла ответить на первый вопрос, так как не обладала информацией, а по второму вопросу, выразила обеспокоенность слабой велосипедной инфраструктурой.

Представителя гражданской кампании «Наш дом» Андрея Аксенова интересовал вопрос отсутствия у 36 депутатов горсовета электронных адресов для общения с избирателями. Активист отметил, что за последние 2 года только 6 депутатов разместили свой электронный адрес. Аксенов поинтересовался у депутата деятельностью комитетов общественно-территориального самоуправления в Гомеле. По наблюдениям активиста, за 3 года своей «деятельности» никоим образом эти комитеты себя не проявили. Депутат пообещала узнать о деятельности этой структуры и сообщить при личной встрече или письменно.