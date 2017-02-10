В Гомеле бездомный устроил пожар в многоэтажке

Сегодня в три часа ночи гомельским спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице 50 лет заводу «Гомсельмаш».

По месту вызова было установлено, что в подъезде девятиэтажки присутствует запах дыма. Очаг возгорания пожарные обнаружили в подвале и спасли оттуда 53-летнего мужчину.

Дверь в подвал была закрыта, предполагаемый виновник происшествия проник внутрь через взломанное окно. От огня пострадала постель бездомного гражданина, он сам госпитализирован медиками.

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.



