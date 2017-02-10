В Гомеле женщина-водитель сбила 79-летнюю пенсионерку и скрылась

В Гомеле женщина-водитель сбила пенсионерку во дворе дома и скрылась с места ДТП, сообщили корреспонденту БелТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 9 февраля около 16:00 по улице 50 лет БССР. 37-летняя женщина-водитель на автомобиле «Рено Сандеро», двигаясь по дворовой территории, сбила 79-летнюю пенсионерку и скрылась с места происшествия.

Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу скорой помощи. Врачи констатировали у нее перелом голени со смещением.

За оставление места ДТП на основании ч.4 ст.18.17 КоАП Беларуси водителю грозит штраф от 5 до 25 базовых величин (одна БВ составляет Br23) или лишение водительских прав до двух лет, проинформировали в УГАИ УВД.