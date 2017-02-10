Из 90 000 гомельских «тунеядцев» от сбора освободили только 70

В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией освобождено более 70 человек.





Об этом сообщил БелТА заместитель председателя городского исполнительного комитета Виталий Атаманчук. Он возглавляет рабочую группу по рассмотрению заявлений граждан по освобождению их от уплаты сбора.

Примерно половина от более 70 человек получила разрешение не оплачивать сбор еще до момента создания рабочей группы (которая приступила к работе в конце января) от налоговых и финансовых органов. Непосредственно на заседаниях группы, их проведено уже три, рассмотрено 140 заявлений — 37 человек получили положительный ответ. «Принцип, на котором основана работа комиссии, вытекает из названия самого декрета, который, как известно, призван предупредить социальное иждивенчество. Перед нами не стоит задача наполнить с помощью этих средств бюджет. Например, мы видим, что человек, не работавший в 2015 году, искал возможности устроиться на работу, а теперь официально трудится — значит, цель декрета уже достигнута», — отметил Виталий Атаманчук.

После обсуждения конкретного заявления решение принимается большинством голосов членов комиссии, в состав которой входят представители налоговой службы, депутатского корпуса, юридического и финансового отделов, управления по труду, занятости и социальной защите, органов внутренних дел, здравоохранения, некоторых других ведомств.

Каждое заявление по-своему индивидуально, с собственной историей. Например, мужчина, имеющий 32 года трудового стажа (ему до выхода на пенсию два года), оставил работу. На семейном совете решили: дочь, которая живет вместе с родителями, выйдет раньше из декретного, а дедушке поручили нянчить дома внука без оформления декретного отпуска. Рабочая группа приняла решение освободить мужчину от уплаты сбора.

В числе других важных аргументов для положительного решения — наличие серьезной болезни, сложное финансовое положение.

В целом в Гомельской области гражданам направлено около 92 тыс. извещений об уплате сбора на финансирование государственных расходов. Значительную часть этих извещений получили жители областного центра, где проживает более трети населения региона, сообщили БелТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области.