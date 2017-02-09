Отбывавший наказание за мошенничество гомельчанин сознался еще в одной афере

Отбывавший наказание за мошенничество 27-летний житель Гомеля сознался еще в одном преступлении, «вспомнив», что в 2013 году обманул земляка на 600 долларов.

Как сообщил БелаПАН помощник прокурора Гомельского района Кирилл Кадовба, в «послужном списке» гомельчанина — 30 эпизодов мошенничества. Первые преступления совершены им еще в несовершеннолетнем возраста. Молодой человек специализировался на помощи в «благоприятном решении вопроса» в органах власти, правоохранительных органах, судах, где у него якобы есть знакомые.

В 2016 году, отбывая срок за очередное преступление, обвиняемый «вспомнил» еще об одном факте мошенничества, о чем заявил в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлено, что в 2013 году обвиняемый вызвался помочь сдать экзамены в ГАИ жителю Гомеля, который провалил испытания. Потерпевший передал мошеннику документы и 600 долларов и ожидал благоприятного решения, чтобы получить водительское удостоверение. Обвиняемый скрылся вместе с документами и деньгами, не отвечая на звонки потерпевшего, а вскоре его осудили за другое преступление. Потерпевший в правоохранительные органы не обращался, так как не был уверен, законны ли были его действия по передаче денег «за благоприятное решение вопроса».

В соответствии с частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса (мошенничество) обвиняемый приговорен к двум годам девяти месяцам лишения свободы с учетом ранее назначенного наказания.

Не исключено, что чистосердечное признание, считают правоохранители, было связано с желанием обвиняемого отбывать наказание на время проведения нового расследования в более приемлемых для него условиях — в СИЗО, а не в исправительной колонии (далеко от дома, свиданий и передач, а также с обязанностью работать).