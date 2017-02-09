Кто бродил по улицам Гомеля, когда улиц и Гомеля еще не было

До появления человека наши земли населяли удивительные существа. Часть из них совсем исчезла с лица земли, а некоторые живут и ныне, но очень далеко от Беларуси.

Крупные виды млекопитающих, которые обитали здесь 2,5 миллиона — 11,7 тысяч лет назад, называют плейстоценовой мегафауной. Климат менялся с теплого плиоценового на ледниковый. Самое суровое оледенение произошло около 70 тысяч лет назад — Днепровское. Тогда подо льдом оказалась вся территория Беларуси. Но часто вымирание мегафауны ученые связывают не с изменениями климата, а с деятельностью человека.





Несмотря на холод, эти земли совсем не были похожи на современную тундру. Скорее они напоминали саванну, но очень холодную. Крупные растительноядные перекапывали снежный покров зимой и активно удобряли почву своим пометом. На такой подкормке росли не скудные ягель и мох, а злаковое разнотравие, которое кормило множество видов копытных и хоботных. А они служили кормом для хищных.

Слоны

Конечно, Беларусь — не родина слонов. Хоботные появились около 60 миллионов лет назад в Северной Африке. Но в Беларуси проживали пять видов хоботных. Сейчас столько нет на всей планете.

Самый древний из них — прямобивневый лесной слон или палеолоксодон. Он жил 81–50 тысяч лет назад. Палеолоксодон достигал почти четырех метров в высоту и обладал длинными, немного изогнутыми вверх бивнями. Лесные слоны процветали на европейском континенте в межледниковье, а во время прихода ледников мигрировали на юг.





Настоящие мамонты появились вместе с приходом в Беларусь трогонтериевого слона и его подвида — хазарского слона. Хазарский слон обладал чуть более длинной шерстью и мог обитать севернее. Трогонтериевых слонов еще называют степными мамонтами. Именно они стали предшественниками знаменитого шерстистого мамонта.

Трогонтериевые слоны







Хазарский мамонт



На смену трогонтериевым слонам пришли шерстистые мамонты — самые известные представители плейстоценовой мегафауны. Гигантские рыжие корабли степей были идеально приспособлены к холодному климату — густая шерсть и подшерсток, 10-сантиметровая жировая прослойка, маленькие уши, чтобы не терять тепло. Взрослые самцы мамонтов могли достигать четырех метров в высоту — это были самые большие животные Евразии того времени. Древние люди активно охотились на мамонтов — в добытой туше в хозяйстве пригождалось все. Вплоть до того, что из костей мамонтов строили каркасы для жилищ.





В Витебской области был найден зуб еще одного древнего слона — архидискодона или южного мамонта. Он был одним из более древних видов мамонтов и жил в раннем плейстоцене от 2,6 до 0,7 миллионов лет назад. В Гомельской области таких находок нет, но мы можем обоснованно предположить, что у нас он тоже жил.





Копытные

Самый впечатляющий вымерший представитель копытных — шерстистый носорог. От современных сородичей его отличает не только наличие густой шерсти, но и жировой горб на спине, который помогал пережить бескормицу. Как и у мамонтов, в результате эволюции и приспособления к холодному климату, уши шерстистых носорогов уменьшились в размерах. Впечатлял передний рог этого древнего колосса — он достигал в длину больше метра, у крупных особей доходя почти до полутора.





Еще один исчезнувший гигант — большерогий олень мегалоцерос. Удивительно, но несмотря на крупные размеры и гигантские рога, большерогий олень имеет больше родственных связей с изящной ланью, чем с другими оленевыми. Гордостью этих оленей были, несомненно, рога — они могли достигать 2,7 метра в размахе, а весить почти сорок килограммов. По всей видимости, самцы мегалоцеросов населяли открытые пространства, а не леса — с такой махиной на голове было легко застрять между деревьев.





В плейстоцене Беларусь населял предок белорусского символа зубра — степной бизон. Он был более 2 метров в высоту и напоминал современные виды бизонов. Кончики рогов были на расстоянии 1 метра друг от друга. Сами же рога были не более половины метра. Надо отметить, что степные бизоны скрещивались с первобытным быком — туром. Это показали недавние генетические исследования. Такое естественное гибридное скрещивание — одна из причин появления наших зубров.





Туры смогли пережить своих собратьев по плейстоценовой фауне, но соседство с человеком подкосило и их. Это был красивый и мускулистый зверь, масса которого могла достигать 800 килограммов. В 1627 году в Польше погиб последний тур на Земле. Эти быки стали предками для домашних быков и коров.





Недавно вымер еще один представитель плейстоценовой мегафауны — дикая лошадь тарпан, последняя особь которой была убита в начале девятнадцатого века. Недавно в Беларуси поселились последние дикие кони — лошади Пржевальского. Сейчас они живут в Полесском радиационно-экологическом заповеднике и быть может смогут заменить собой выбитого в тарпана в его экологической нише.





А вот овцебыки до сих пор живут на Земле. Правда, в Беларуси их больше не встретить, но в ледниковый период они были самым обычным видом. Овцебыки сохранились только на самом севере Америки и позже были акклиматизированы в российском заполярье. К слову, несмотря на внушительные размеры и внешнее сходство, овцебыки относятся к козьим, а не к быкам.





Не вымерли и северные олени, но в Беларуси теперь их встретить можно только в зоопарках. Интересно, что не только у самцов северных оленей есть рога, они есть и у самок, в отличие от других оленей.





Сайгаки, хоть и находятся на грани вымирания, но все еще живут на Земле. Обитали они и в Беларуси — известны по находке из Сморгони. Эти антилопы с хоботком идеально приспособлены для холодных евразийских степей. Сайгаки могут развивать скорость до 80 километров в час, но это не спасает от охоты с вертолетов и браконьеров.





Хищные

В Беларуси обитали львы — до появления человека они были вершиной местной пищевой цепочки. Пещерные львы, несмотря на свое название, в пещерах бывали крайне редко. Это были хищники открытых пространств. Основой рациона этих больших кошек были олени. Ученые до сих пор не могут решить считать ли пещерного льва отдельным видом или только подвидом льва. Пещерные львы были заметно крупнее своих южных сородичей — так часто бывает, когда северные собратья обгоняют в росте своих более теплолюбивых родственников.





Останки пещерного медведя находили в Гродненской области, но мы можем уверенно предположить, что они обитали и у нас. Несмотря на впечатляющие размеры и грозный вид, эти медведи были преимущественно вегетарианцами, лишь изредка добавляя в рацион мясо. Длина тела пещерного медведя достигала 2,7–3,5 метра.





А этот ценный пушной зверек сейчас обитает только на крайнем севере — песец или арктическая лисица. Песцы мигрировали на север с окончанием ледникового периода.





К слову, буквально на днях в гомельском дворцово-парковом ансамбле открывается мини-выставка, посвященная древним хищным. Например, там можно увидеть кости пещерного льва, останки которого нашли на Гомельщине.