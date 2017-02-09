За два часа приятели избили двух девушек и трех мужчин

Два друга, один из которых несовершеннолетний, в тот вечер зашли в первый попавшийся гомельский подъезд. Уселись на лестничной площадке и стали пить пиво. Один из жильцов сделал им замечание, мол, это не бар, прекращайте пить, шуметь и уходите. Но те лишь огрызнулись.

Тогда на помощь отцу вышел взрослый сын и также попытался утихомирить незваных гостей. Но парни завязали драку, а потом и вовсе убежали.

Однако далеко они не ушли, а стали просто прогуливаться по городу. А через два часа пристали к компании молодых людей, которая сидела в беседке. Слово за слово и два приятеля стали избивать новых знакомых. Пострадавшие две девушки и парень сообщили в милицию.

Как рассказала старший следователь второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктория Еремич, хулиганов нашли в тот же день. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Беларуси. Парням грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.